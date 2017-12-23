Диверсанты боевиков на Донбассе планируют блокирование дорог, осквернение памятников и храмов – Нацполиция

В Национальной полиции предупреждают, что подготовленные на временно оккупированных территориях Донбасса диверсанты планируют блокирование дорог, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

Об этом первый заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook.

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«Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция владеет достоверной информацией о том, что по «поручению лидера ДНР» Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде, участники так называемых акций «не будут иметь» никакого отношения к террористической группировке «ДНР», - сообщил Аброськин.

По его данным, «под руководством шальных «кураторов» планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов».

Аброськин добавил, что награду «организаторы» обещают очень «щедрую», если устроенные провокации будут иметь общественный резонанс.

Он призвал граждан быть внимательными и осторожными, в случаях появления подозрительных лиц и предметов обращаться в полицию.