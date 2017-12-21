Второй участник смертельного ДТП в Харькове на грани суицида - его адвокат

По словам адвоката Геннадия Дронова, который является подозреваемым в деле смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове, утверждает, что его подзащитный склонен к суициду.

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Об этом он заявил во время судебного заседания об обжаловании продления меры пресечения, сообщает Misto.kh.ua.

Также адвокат отметил, что те обстоятельства, которые приводит обвинение, не соответствуют действительности.

Защита просила изменить меру пресечения в связи с плохим самочувствием подозреваемого. Он также подчеркнул, что психолог, который общался с Дроновим в СИЗО пришел к выводу, что подозреваемый склонен к суициду.

Как сообщал УНИАН, суд отклонил апелляцию защиты Дронова, и оставил его под стражей.