Выстрелом в голову: в Днепре жестоко убили семью предпринимателей - СМИ

В частном трехэтажном доме в ночь с 13 на 14 декабря обнаружили тела семейной пары - предпринимателей с огнестрельными ранениями в голову. Об этом сообщил источник "Обозревателя".

ЧП произошло в поселке Самаривка на территории садового товарищества "Черешня". По информации источника, погибших обнаружили в цокольном этаже особняка.

Мужчине и женщине было 62 и 52 года соответственно. Преступник (-и) сделали один выстрел в голову мужчины и два в голову его жены. Судя по следам, глава семьи оказывал сопротивление - в прошлом он профессионально занимался боксом.

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Дом семейной пары выделялся на фоне рядом стоящих строений – три этажа, хорошая отделка.

"До 2014 года мужчина занимался поставкой продуктов питания на "Укрзализныцю". Однако после Революции достоинства связи с руководством предприятия разорвались, тендеры уже не удавалось выиграть. У семьи начались финансовые проблемы. По последней информации, пара недавно продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. Возможно, эти деньги и искали преступники", - рассказал источник.

С территории домовладения исчез автомобиль Toyota, также известно, что преступники забрали различное имущество, в том числе зарегистрированное охотничье ружье.

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