Активисты "Марша за импичмент" разбили витрины магазина Roshen на Крещатике (фото)

Активисты "Марша за импичмент", который проходил сегодня, 10 декабря, на Майдане, разбили витрины магазина Roshen на Крещатике.

Об этом сообщил у себя на Facebook Виталий Червоненко.

"Марш Саакашвили поднялся до битья витрин "Рошен", - написал он.

Напомним, утром в Киеве состоялся марш за принятие закона об импичменте, который проводили сторонники Михеила Саакашвили. Митингующие, которые вышли на улицы столицы, требовали освободить лидера партии “Движение новых сил” Михеила Саакашвили и призвали президента Порошенко и генпрокурора юрия Луценко уйти в отставку.

Сам Саакашвили сейчас находится в СИЗО в Аскольдовом переулке, куда его доставили после задержания полицией поздно вечером 8 декабря.

Сейчас митингующие находятся возле Генпрокуратори с требованием отставки Юрия Луценко.