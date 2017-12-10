Сторонники Саакашвили подошли к ГПУ с требованием отставки Луценко (фото, видео)

16:39, 10 декабря 2017
Политика
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Сейчас центральный вход в ГПУ усиленно охраняется сотрудниками Нацполиции, которые одеты в бронежилеты и каски.

Иллюстрация / REUTERS

Участники марша за принятие закона об импичменте пришли на улицу Резницкую в Киеве к зданию Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки генпрокурора Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг возле СИЗО СБУ, где содержится лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили длился около 40 минут.

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Во время митинга на ул. И.Мазепы трое активистов жгли файеры.

Двигаясь по проезжей части ул. Московской активисты скандировали лозунги "Юра Луценко продажная шкура", "Юру на нары".

Сейчас центральный вход в ГПУ усиленно охраняется сотрудниками Нацполиции, которые одеты в бронежилеты и каски.

Активисты продолжают требовать отставки Луценко.

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Теги: #акция Саакашвили в Киеве#акция за импичмент#сторонники саакашвили под ГПУ