Сторонники Саакашвили подошли к ГПУ с требованием отставки Луценко (фото, видео)

Участники марша за принятие закона об импичменте пришли на улицу Резницкую в Киеве к зданию Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки генпрокурора Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг возле СИЗО СБУ, где содержится лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили длился около 40 минут.

Читайте такжеСторонники Саакашвили пришли к СИЗО в Аскольдовом переулке

Во время митинга на ул. И.Мазепы трое активистов жгли файеры.

Двигаясь по проезжей части ул. Московской активисты скандировали лозунги "Юра Луценко продажная шкура", "Юру на нары".

Сейчас центральный вход в ГПУ усиленно охраняется сотрудниками Нацполиции, которые одеты в бронежилеты и каски.

Активисты продолжают требовать отставки Луценко.