В Житомирской области в результате аварии погибли трое людей (фото, видео)

В Житомирской области в результате аварии трое людей погибли, еще трое - госпитализированы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Читайте такжеНа Житомирщине в результате ДТП погибла гражданка Аргентины, ее мужа госпитализировалиСегодня, 9 декабря, около 10.10 на автодороге Бердичев-Хмельник, вблизи села Любимовки, произошла авария, в результате которой погибли двое людей, а впоследствии в больнице скончался еще один травмированный. Еще трое человек получили травмы различной степени тяжести.

"Предварительно установлено, что 55-летний водитель легковушки "Рено", житель Винницкой области, на закругленном участке дороги не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Тойотой".

На месте погибла 54-летняя супруга водителя "Рено" и 27-летний пассажир этого же авто, житель Бердичева. Еще одного их попутчика, 38-летнего бердичевлянина, госпитализировали в реанимацию, но спасти его жизнь медикам не удалось. Он скончался",- уточнили УНИАН в полиции.

Водитель "Тойоты", 32-летняя жительница Бердичевского района и ее 10 - летний сын получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице.

Возбуждено уголовное производство.