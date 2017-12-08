На Житомирщине полиция расследует обстоятельства травмирования 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Новоград-Волынском Житомирской области полиция расследует обстоятельства травмирования 11-летнего школьника на пешеходном переходе.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, ДТП произошло утром 6 декабря.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса на регулируемом перекрестке улиц Пушкина и Шевченко сбил 11-летнего мальчика. Медики диагностировали у него многочисленные травмы и ушибы и оказали необходимую помощь.

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Сбив ребенка, водитель микроавтобуса - житель Ривне - с места аварии скрылся. Сейчас его разыскивают.

По данному факту полиция открыла производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Расследование этого дела продолжается.