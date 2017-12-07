Оружие, газовые гранаты и пострадавшие: полиция рассказала о штурме крупнейшего рынка Николаева (фото, видео)

В Николаеве 18 вооруженных мужчин совершили разбойное нападение на административный корпус рынка «Колос», применив оружие и газовые гранаты, злоумышленников задержали, трое охранников рынка и один технический работник госпитализированы.

Как сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области, нападение произошло 7 декабря около 7:30. Злоумышленники попытались выкрасть 300 тыс. грн.

Отмечается, что после сообщения на линию «102» информации о нападении вооруженной группы лиц на место происшествия выехали пять нарядов патрульной полиции Николаева, следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции и руководство ГУНП.

«Патрульные задержали мужчину, который оказался одним из тех, кто совершил разбойное нападение. В пакете у злоумышленника были обнаружены почти 300 тысяч гривен, которые, как предварительно стало известно, он вынес из помещения администрации рынка», - сообщили в полиции.

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В это время 18 человек с оружием напали на охранников рынка, ворвавшись в здание администрации, выломали двери, выбили окно, совершили несколько выстрелов, а также привели в действие взрывные устройства, предположительно, газового действия, и забаррикадировались в помещении.

Полицейским пришлось штурмовать здание через окна.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей все нападавшие были задержаны и обезврежены. Известно, что злоумышленники - не местные жители, они прибыли на автомобилях с иностранной регистрацией», - подчеркнули в полиции.

С места происшествия изъяты помповое ружье, заряженное патронами с резиновыми пулями, ножи и четыре пистолета, предположительно, травматического действия.

В больницу были госпитализированы трое охранников заведения и технический сотрудник с признаками отравления газом.

Следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции пока проводит первоочередные следственные действия.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Изъятое оружие и гильзы направлены на экспертизу. Все злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.