На крупнейший рынок Николаева напали вооруженные молодчики - полиция устроила штурм (видео)

На крупнейшем рынке Николаева произошла стрельба, бросание гранат и полицейский штурм. В 7 утра, когда там не было ни продавцов, ни покупателей, на территорию ворвались 15 вооруженных парней и окружили здание администрации рынка.

Трое ее охранников закрылись внутри. Тогда нападавшие начали стрелять по окнам и бросили в помещение газовые гранаты, выломали решетку и прорвались внутрь, передает ТСН.

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Неизвестные похитили 300 тысяч гривень из кассы и избили охранников. И те успели вызвать полицию. Прибыло четыре экипажа патрульных. Чтобы освободить людей, полицейские пошли на штурм здания. Всех нападавших задержали.

Двое охранников и один полицейский в больнице. Администрация рынка говорит, что это была попытка захвата рынка бывшими владельцами.

"Все мужчины из разных областей Украины и объяснить, почему они сейчас находятся здесь и что здесь происходило, пока отказываются", - говорит представитель управления НП в Николаевской области Инна Парфенова.

Как сообщал УНИАН, в Самарском районе Днепра в ночь с 4 на 5 ноября пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты на месте преступления.