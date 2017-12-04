В Одесской области 9-летний мальчик впал в алкогольную кому

В Одесской области 9-летний ребенок впал в алкогольную кому, он госпитализирован в реанимацию. Об этом УНИАН сообщили в Измаильском городском отделе Одесского Главного управления ГСЧС.

«Сегодня в 15.18 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что требуется помощь в открытии входной двери квартиры дома по улице Ивана Франко. Сообщалось, что в этой запертой квартире находится ребенок, которому, вероятно, стало плохо», - сказали в отделе.

Читайте такжеВ Киеве пьяный таксист устроил гонки с копами и пытался съесть ключи от авто (фото, видео)

На место вызова оперативно прибыли спасатели, которые при помощи лестницы, проникли в квартиру, через балкон. Там, на полу в одной из комнат они обнаружили 9-летнего мальчика в бессознательном стоянии. Как констатировали медики, у ребенка – алкогольная кома, его госпитализировали в реанимацию.

«Состояние мальчика крайне тяжелое. Врачи диагностировали сильную алкогольную интоксикацию. По имеющейся информации, ребенок жил в благополучной семье. Каким именно образом алкоголь попал в детский организм, установит полиция», - уточнили в отделе.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине священника второй раз за год поймали пьяным за рулем.