На админгранице с Крымом пограничники задержали мужчину в военной форме с гранатометом

В Чонгаре пограничники задержали вооруженного человека. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, сегодня, около 9 часов, пограничникам отдела "Чонгар" Азово-Черноморского регионального управления позвонил обеспокоенный местный житель и заявил о том, что на одной из улиц с. Чонгар находится человек с оружием.

"Сотрудники Госпогранслужбы немедленно выехали по указанному адресу. На месте они заметили мужчину, который был одет в военную форму, а в руках он держал оружие, по признакам похожее на гранатомет РПГ-22. Также выяснилось, что гражданин имеет явные признаки алкогольного опьянения", - отмечают в пресс-службе.

Военнослужащие задержали правонарушителя и изъяли у него оружие. На место происшествия пограничники вызвали представителей Национальной полиции и СБУ, которым и передали мужчину с целью дальнейшего установления обстоятельств происшествия. Также ожидается прибытие взрывотехников.