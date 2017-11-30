В Донецкой области разоблачили террориста, который собирался вступить в ряды ВСУ

В Донецкой области полицейские разоблачили террориста, который собирался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области, житель с. Парасковиевка Бахмутского района вступил в ряды террористов в 2014 году.

Сначала он дежурил на блокпосту, а через две недели ему было доверено осуществлять пропускной режим в захваченном террористами филиале банковского учреждения. Боевик неоднократно исполнял функции работника правоохранительных органов, несмотря на то, что законные представители тогда еще украинской милиции не прекращали исполнять свои служебные обязанности, отметили в полиции. Через два месяца наемник разочаровался в деятельности террористов и покинул бандформирование.

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Мужчина считал, что его прошлое осталось незамеченным, и решил вступить в ряды ВСУ. Однако полицейские разоблачили и задержали злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Также сообщается, что с начала года полицейские Бахмута задержали 22 участников незаконных вооруженных формирований. 18 из них уже объявлено о подозрении по ст. 260 УК.

Напомним, в мае Служба безопасности Украины задержала на Донетчине военнослужащего-контрактника одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, который ранее воевал на стороне террористов. По данным спецслужбы, весной 2015 года террорист якобы разочаровался в идеях «Новороссии» и уехал в Россию, где живет его сестра.