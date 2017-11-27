"Душила подушкой и добивала утюгом": под Житомиром женщина убила своего бывшего мужа-АТОшника

В Житомирском районе в селе Заречаны полиция задержала 47-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве бывшего мужа-АТОшника. Об этом сообщает ГУ Нацполиции области.

26 ноября около 8 утра в селе Заречаны, по месту жительства мужа, между ним и его бывшей женой, жительницей Житомира, на почве давних неприязненных отношений возникла ссора, переросшая в драку. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Житомирской районной больницы. Женщина с места происшествия исчезла.

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Врачи диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, ушибы и раны головы, политравму, а также пулевые ранения грудной клетки и плеча. К сожалению, спасти жизнь мужчины не удалось. Через несколько часов он умер.

Сведения о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили и разыскали женщину, 47-летнюю житомирянку, вероятно причастного к происходящему. Она в содеянном созналась. Сейчас она задержана в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках досудебного расследования полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

Женщине может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

При этом Житомир.info со ссылкой на своего читателя пишет, что у мужчины и его экс-супруги был конфликт по разделу имущества.

«26 ноября в Заречанах женщина убила АТОшника, своего бывшего мужа. Насколько мне известно, у них был конфликт по разделу имущества. Женщина сделала 4 выстрела, душила его подушкой, и еще добивала утюгом. Мужчине около 42-лет, позывной «Акела». Его еще вменяемого забрали в больницу, в Станишевка, и там он умер», - рассказал читатель.

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