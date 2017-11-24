В Львове отчим забил на смерть пасынка металлической палкой

Во Львове во время бытового конфликта 78-летний отчим убил 54-летнего пасынка металлической палкой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В Франковский отдел полиции 23 ноября в 4.45 поступило сообщение от медиков о том, что по улице Пулюя во Львове от множественных травм головы скончался мужчина. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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"Было установлено, что погибший, 54-летний львовянин, который проживал в квартире вместе со своей женой и 78-летним отчимом. Около четырех часов ночи между мужчинами возник бытовой конфликт, во время которого старший нанес младшему несколько ударов металлической палкой по голове, после чего вызвал медиков. Однако, несмотря на все усилия врачей, потерпевший от полученных травм скончался", - рассказала заместитель начальника Франковского отдела полиции майор полиции Юлия Куницкая.

Суд избрал для злоумышленника меру пресечения – домашний арест в ночное время суток.