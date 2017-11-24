Ни одно из "минирований" аэропортов в украинских городах не подтвердилось

Информация о заминировании нескольких украинских аэропортов и двух торговых центров во Львове и Виннице не подтвердилась.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, одновременно проводится проверка сообщений о заминировании торгового центра во Львове и станции столичного метрополитена «Сырец».

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Напоминается, что сегодня после анонимных звонков проводилась проверка в аэропортах Одессы, Винницы, Днепра, Ивано-Франковска и Киева. Кроме того, проводился осмотр на предмет обнаружения взрывчатых веществ торговых центров в городах Винница и Львов, а также одной из станций столичного метрополитена.

В настоящее время проверки в аэропортах и двух торговых центрах завершены. Информация о заминировании не подтвердилась, поэтому их работа возобновлена.

Всего в ходе проверки было эвакуировано более 30 тысяч граждан. Из них в торговых центрах во Львове – 30 тысяч, в Виннице – 2 тысячи, в аэропортах - около 300 человек.

В то же время продолжаются проверки в одном из львовских торговых центров и в столичной подземке, где станция метро «Сырец» пока закрыта на вход и выход.

Информацию обо всех фактах полицейские зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.