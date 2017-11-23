В Днепре задержали двух 20-летних грабителей, похитивших у женщины $50 тысяч и золотые украшения (фото)

В Днепре 21 ноября полицейские задержали двух 20-летних грабителей, похитивших у женщины 50 тыс. долларов и золотые украшения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

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«Выследив, когда женщина осталась одна дома, злоумышленники проникли в ее жилище. Ударив хозяйку по лицу и угрожая пистолетом, нападавшие ограбили ее. После совершения разбойного нападения мужчины сели в автомобиль и скрылись», - говорится в сообщении

Личности грабителей были установлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Во время санкционированного обыска по месту их проживания полицейские изъяли 35 тыс. долл., золотые украшения, 14 мобильных телефонов, 2 радиостанции, 15 пакетов с наркотическими веществами, 89 кустов конопли и пистолет с 39 патронами.

Днепровским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

За совершение разбоя мужчинам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.