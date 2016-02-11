НАБУ нужно предоставить право прослушивать телефоны - Сытник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя заявление президента Петра Порошенко относительно нецелесообразности предоставления НАБУ права прослушивать телефоны.

“Там не прозвучало такого откровенного отказа. А сегодня в Уголовном процессуальном кодексе прописано, что снятие информации с каналов связи осуществляют уполномоченные подразделения Нацполиции, но почему-то они этого не делают, и Службы безопасности. Мы бы хотели иметь автономный доступ к каналам связи, и для этого нужно в законодательстве в перечень добавить Антикоррупционное бюро”, - сказал Сытник.

Также он добавил, что на сегодня для прослушивания телефонов НАБУ обращается к Национальной полиции и СБУ.

По словам Сытника, в связи с этим существует риск утечки информации, поскольку НАБУ не может самостоятельно прослушивать телефоны.

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Как сообщалось, 9 февраля Порошенко во время совещания с руководящим составом, детективами и сотрудниками НАБУ не поддержал предоставление Антикоррупционному бюро возможности проведения негласных следственных розыскных действий - прослушивание телефонов.

Порошенко, в частности, высказался против снятия информации с каналов связи детективами НАБУ.

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Он отметил, что доступ к этой информации - это ограничение прав человека.

"К сожалению, еще с советских времен есть "традиция", когда этим правом силовые органы очень злоупотребляют", - отметил Порошенко. В связи с этим он высказался в пользу сотрудничества НАБУ с СБУ.