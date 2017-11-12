На Львовщине авто насмерть сбило пешехода

В субботу, 11 ноября, примерно в 20:00 на трассе Львов-Тернополь автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу неподалеку от села Струтин, что в Золочевском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области, женщина погибла на месте ДТП.

Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, 57-летний житель Тернопольской области, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, ее личность полицейские устанавливают.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения ) УК Украины.

Полицейские просят сообщать на оперативную линию 102 всех, кто может помочь установить личность погибшей. Ее приметы: возраст примерно 45-50 лет, рост 155 см, худощавая, волосы темные. Была одета в голубые джинсы, белые зимние ботинки, кремового цвета куртку и синий свитер