В Житомирской области на трассе во время движения загорелся грузовик (фото)

Вчера в Житомирской области на ходу прямо на трассе загорелся грузовик. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Читайте такжеНа Львовщине водителя раздавил его же собственный грузовикКак отмечается в сообщении, 7 ноября в 17:36 в Службу спасения «101» Пулинского района пришло сообщение о возгорании грузового автомобиля «ЗиЛ-130», которое произошло на автотрассе "Пулини-Новая Боровая".

Владелец машины сначала пытался ликвидировать пожар самостоятельно с помощью огнетушителя, однако это ему не удалось и он вызвал специалистов.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже охватило моторный отсек и частично кабину водителя. Уже в 17:50 спасателям удалось оперативно локализовать пожар, а через полчаса - ликвидировать. Огонь уничтожил моторный отсек и повредил кабину водителя.

Точную причину возгорания и сумму ущерба сейчас устанавливают специалисты.