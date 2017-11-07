Полиция нашла автомат, из которого застрелили Окуеву, с ДНК убийцы - Геращенко
По словам Геращенко, на обнаруженном автомате найдены следы ДНК человека, который из него стрелял.
Следователи по делу об убийстве украинского патриота Амины Окуевой нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль. Об этом заявил советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко в эфире телеканала "Прямой" .
По его словам, на обнаруженном автомате найдены следы ДНК человека, который из него стрелял.
"В деле об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем были следы ДНК того человека, который пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам, полиции. Они идентифицирует данное ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенным, что этот человек убийца или не убийца Амины", – рассказал Геращенко.
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Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.
1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.