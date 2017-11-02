В центре Одессы прошел митинг-реквием памяти Амины Окуевой (фоторепортаж)

В центре Одессы вчера состоялся митинг-реквием памяти Амины Окуевой. Как передает корреспондент УНИАН, вечером 1 ноября на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье, собралось более 200 человек. В их числе - известные в городе активисты, военнослужащие, курсанты военных вузов и друзья погибшей. Многие из пришедших лично знали Окуеву. К монументу прикрепили ее большой портрет, под которым у подножия памятника возложили цветы. Также из зажженных лампадок выложили: «Амина».

Собравшиеся держали зажженные свечи, лампадки, портреты Окуевой. Они вместе исполняли патриотические песни, а также в формате «свободного микрофона» каждый желающий мог выразить соболезнование, вслух вспомнить истории, связанные с Окуевой.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.

1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.