В Киеве сгорело элитное авто водителя экс-министра инфраструктуры Пивоварского - СМИ

11:17, 07 ноября 2017
Происшествия
1569 0

На данный момент непонятно, в результате чего сгорела машина, рассматриваются версии поджога и короткого замыкания.

В Киеве сгорела машина водителя бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Кудряшова в Соломенском районе Киева.

Читайте такжеВ центре Одессы ночью подожгли внедорожник (фото, видео)

По данным источников, это был Audi водителя Пивоварского, на которой периодически его возили. На данный момент непонятно, в результате чего сгорела машина. 

Рассматриваются версии поджога и короткого замыкания. По словам очевидцев, машина могла сгореть в результате взрыва. Сам Пивоварский на вопрос об инциденте пока не ответил.

Ранее в центре Запорожья неизвестные ранили ножом мужчину и сожгли его внедорожник.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сожгли машину экс-министра инфраструктуры#сожгли машину водителя Пивоварского