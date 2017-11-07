В Киеве сгорело элитное авто водителя экс-министра инфраструктуры Пивоварского - СМИ
На данный момент непонятно, в результате чего сгорела машина, рассматриваются версии поджога и короткого замыкания.
В Киеве сгорела машина водителя бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Кудряшова в Соломенском районе Киева.
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По данным источников, это был Audi водителя Пивоварского, на которой периодически его возили. На данный момент непонятно, в результате чего сгорела машина.
Рассматриваются версии поджога и короткого замыкания. По словам очевидцев, машина могла сгореть в результате взрыва. Сам Пивоварский на вопрос об инциденте пока не ответил.
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