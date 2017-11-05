В Киеве более 100 футбольных болельщиков устроили массовую драку, есть задержанные

В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку. Как сообщает в Facebook Отдел коммуникации столичной полиции, по предварительным данным, в конфликте приняли участие более 100 человек.

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Отмечается, что в 20.00 в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что на улице Василия Касияна в Голосеевском районе произошла массовая драка. На вызов отправили патрульные наряды, сотрудников спецподразделения и сотрудников Голосеевского управления полиции.

Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек. Всех их доставляют в управление полиции для дачи объяснений.

Информация о пострадавших уточняется.