Луценко: расстрелянный в Харькове Аксельрод был причастен к убийству Вороненкова

Погибший вчера в Харькове во время обстрела Audi Эдуард Аксельрод имел связь с заказчиком и организаторами убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в комментарии к сообщению народного депутата Игоря Мосийчука относительно личности погибшего вчера в Харькове.

«Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой. Чем занимался погибший пока неизвестно... P.S. Расстрелянный «Эдик Лепа» коммерсант, ранее выдавал себя за блатного», - написал Мосийчук.

Под этим сообщением в комментарии Луценко отметил, что «Аксельрод - связь Тюрина и Василенко по организации убийства Вороненкова. Следствие ГПУ верно определило Тюрина как заказчика».

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 4 ноября в Харькове на улице Клочковской неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю Audi. Водитель иномарки погиб на месте.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

9 октября Луценко заявил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Кроме того, по данным следствия, заказчик имел личный мотив - 8 лет назад он был гражданским мужем Марии Максаковой, которая во время убийства была женой Вороненкова.

Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ. По версии следствия, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.

Также следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Генпрокурор сообщил, что Лось и Тарасенко задержаны. Василенко и Левенец находятся в розыске.