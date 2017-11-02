В Киеве мужчина "заминировал" ресторан во время свадьбы из-за обиды на друзей

В Киеве задержан мужчина, который "заминировал" ресторан. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, вчера около 19.00 дежурный Днепровского управления полиции получил анонимное сообщение о том, что возле ресторана на улице Малышко, где празднуют свадьбу, заложена бомба, и она взорвется через 10 минут.

На место срочно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство территориального управления полиции. Из ресторана эвакуировали 400 гостей свадьбы.

Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин заявил: "В ходе первоочередных оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что вызов поступил с номера мобильного абонента, находящегося в Деснянском районе. Далее выяснили местонахождение заявителя и задержали его. Он находился дома и употреблял алкогольные напитки, поэтому объяснить четко свои действия не смог. По одной из версий, он узнал о свадьбе друзей и решил просто испортить им настроение".

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В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 44-летнего мужчину задержали. "Известно, что он - уроженец другого государства, уже имеет судимость за совершение кражи. Последние годы жил в столице, где работал на продовольственных рынках", - говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который "заминировал" госучреждение с таксофона и не смог объяснить мотивы.