"Ее убили выстрелом в голову": нардеп Мосийчук рассказал об убийстве Амины Окуевой

Нардеп Игорь Мосийчук прокомментировал гибель жены экс-командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Об этом он написал в Facebook.

"Только что стало известно об убийстве моей помощницы, пресс-секретаря батальона им. Джохара Дудаева Амины Окуевой. Ее убили выстрелом в голову. Это случилось под Киевом", - заявил он.

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Других подробностей пока нет.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой, она погибла. Ее муж - Адам Осмаев получил ранение, но будет жить.