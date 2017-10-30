На Днепропетровщине взят под стражу 4-х нападавших на избирательный участок в селе Майское

В Днепропетровской области взяты под стражу четверо из 24 задержанных нападавших на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района области во время местных выборов в объединенные территориальные общины (ОТО).

Как передает корреспондент УНИАН, и.о. начальника ГУНП в Днепропетровской области Олег Грозь сегодня сообщил на брифинге, что в течение трех суток им будет определена дальнейшая мера пресечения.

По его словам, еще 20 человек опрошены, роль каждого из них в нападении выяснит следствие.

Грозь уточнил детали чрезвычайного происшествия, в частности то, что злоумышленники пытались повредить урны с избирательными бюллетенями. Однако, полицейским, охранявшим избирательный участок, удалось вытеснить их на улицу, после чего злоумышленники скрылись на автомобилях.

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«Во время нападения телесные повреждения получили трое сотрудников полиции. Несмотря на это, правоохранители не дали нападавшим сорвать избирательный процесс на участке - все бюллетени были сохранены, комиссия продолжила свою работу», - отметил Грозь.

Во время обыска автомобилей нападавших полиция изъяла 6 единиц охотничьего оружия, 2 газовых пистолета, большое количество патронов, 4 бронежилета, складной нож, 2 деревянных биты, ружье для игры в страйкбол, а также 4 петарды, фрагмент металлической арматуры, 3 бутылки с зажигательным веществом.

Относительно события открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 октября около 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашли около 20 неизвестных лиц, они разбили в помещении окна и повредили имущество.

После этого злоумышленники бросили дымовые шашки и скрылись на автомобилях. В ходе плана «Перехват» правоохранители задержали 24 подозреваемых в нападении, которые передвигались на 7 автомобилях.

В воскресенье в Украине прошли выборы в 201 объединенной территориальной общине.