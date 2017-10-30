На Харьковщине погиб мужчина при попытке разобрать снаряд времен Второй мировой войны

В Харьковской области мужчина погиб в результате взрыва артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны. Он искал металлолом, одну находку пытался разобрать, сообщает пресс-служба областной полиции.

Мужчина получил ранения, его отвезли в хирургическое отделение местной больницы, где он умер.

Отмечается, что к правоохранителям по поводу взрыва обратились вчера в 15:20. В частности сообщили, что в городе Купянск в одном из зданий по улице Загреблянськой прогремел взрыв. На место выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они выяснили, что 45-летний мужчина занимался поисками металлолома, одну из находок пытался разобрать, это вызвало взрыв.

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На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли артиллерийский бронебойный снаряд с зарядом взрывчатого вещества внутри калибром 76 мм со следами коррозии времен Второй мировой войны, его отправили на экспертизу.

Следователи внесли сведения по этому факту в ЕРДР по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.