Суд избрал меру пресечения экс-заместителю мэра Одессы по делу о пожаре в лагере "Виктория"

Приморский районный суд Одессы 10 октября избрал бывшему заместителю одесского городского головы Зинаиде Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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В сообщении отмечается, что Цвиринько подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель детей в лагере "Виктория" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В прокуратуре добавили, что просили суд определить меру пресечения для указанного лица в виде круглосуточного домашнего ареста.

"В настоящее время прокуратурой решается вопрос об обжаловании судебного решения в апелляционной инстанции. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.