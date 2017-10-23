Стрельба Коханивского в Киеве: суд объявил перерыв из-за заявления защиты об отводе

Судья Святошинского районного суда города Киева Иванна Миколаец объявила перерыв во время заседания по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Кохановскому, задержанному 21 октября после драки со стрельбой возле станции метро «Академгородок».

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Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после заявления защиты Кохановского об отводе следователя судьи Миколаец.

«Учитывая то, что судьей четко нарушаются нормы Уголовного процессуального кодекса, судьей совершенно не учтены требования и обязательства, возложенные на нее по обеспечению прав человека и осуществлению непредвзятого и законного судопроизводства, прошу отвести эту судью от рассмотрения данного дела», - заявила адвокат Нонна Надич.

Свое заявление адвокат объявила после отказа судьей освободить Кохановского из-под стражи, поскольку, по мнению защитника, подозрение его подзащитному вручили после отведенного законодательством срока.

В то же время судья Миколаец не уточнила, на сколько объявлен перерыв.

«До момента рассмотрения ходатайства об отводе судьи», - сказала она.

Миколаец уже объявляла перерыв до 9 утра 24 октября. Это решение она мотивировала тем, что в судебном заседании должен присутствовать один из следователей, который вручал Кохановскому подозрение. Это, как считает судья, необходимо было, чтобы он объяснил, почему в материалах ходатайства указано разное время вручения подозрения.

В то же время активисты, которые пришли поддержать Кохановского, из-за непонимания, сможет ли лидер добровольческого движения ОУН также покинуть зал судебного заседания, или его должны конвоировать в изолятор временного содержания, заблокировали судебный зал. Через полчаса блокировки следственный судья вернулась и продолжила рассмотрение ходатайства.

Также еще до первого объявления перерыва до 9 утра 24 октября судья дала согласие выпустить Кохановского из «клетки» по просьбе защиты. Сейчас активисты вместе с Кохановским остаются в зале судебного заседания, ожидая окончания перерыва и рассмотрения заявления защитников об отводе судьи.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок» правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Кохановского.

Его жена заявила, что это произошло после драки Кохановского с Русланом Качмалой (позывной «Рем»). Первый применил травматическое оружие.

Женщина рассказала, что, когда они возвращались с поминок их побратима, их у метро догнал Рем, который якобы угрожал Кохановскому и провоцировал его. Тогда началась драка. Качмала начал убегать, а Кохановский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

В то же время в полиции личность оппонента Кохановского не раскрывают.

По данным правоохранителей, на месте стрельбы в траве обнаружен не зарегистрированный ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.