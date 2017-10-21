"Это давний конфликт": Коханивский рассказал подробности его сегодняшней стычки с соратником Кивы

Лидер "движения ОУН" Николай Коханивский заявил, что причиной для стрельбы с его участием стало принудительное выселение жильцов из общежития возле станции метро "Академгородок". Об этом сообщает "112 Украина".

"Я сейчас в полиции. Сегодня днем я шел в общежитие, ко мне пристал некий Руслан Качмала, начал угрожать, унижать, завязалась драка. Я имел с собой травматическое оружие, он (Качмала) меня бил и залил газом, я вынужден был достать травмат. Немного мне досталось. Это давний конфликт. Они там выселяют жильцов общежития. Он прямо это делает, а мы их защищаем", - заявил Коханивский.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве возле станции метро "Академгородок" произошла стрельба с участием командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.

По словам начальника ГУ НП в Киеве Андрея Крищенко, после столкновения Коханивский и его оппонент находятся в больнице.

Ранее командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский в Facebook сообщал, что из общежития в Киеве соратники Ильи Кивы выгоняют переселенцев-добровольцев батальона ОУН.

"Друзья, ситуация пока такова: переселенцев общежития, которому помогает Добровольческое Движение ОУН, сейчас внезапно выбрасывают из собственного дома, где они зарегистрированы. Делают это патрульные Кивы - новые" дружинники ". Старший у них некий" Рем "Руслан Качмала", - написал тогда он.