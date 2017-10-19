В Ривне 9-летний мальчик ехал за рулем джипа, в котором нашли наркотики и оружие (фото)

В Ривне патрульные остановили автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого сидел маленький ребенок. Об этом сообщается на странице правоохранители в Facebook.

«Полицейские немедленно остановили машину и обнаружили, что им управлял 9-летний мальчик. Его 33-летний отец на пассажирском сидении подтвердил, что он действительно посадил за руль своего сына. Когда мужчина на просьбу полицейских искал свои документы, патрульные обратили внимание на предмет, похожий на оружие. Оказалось, что никаких разрешений на оружие у гражданина не было», - говорится в сообщении.

Отмечается, что как оказалось, когда ребенок попросилась в туалет, то по дороге пыталась избавиться от пакета с 25 таблетками предположительно наркотического происхождения.

Следственно-оперативная группа изъяла предмет, похожий на оружие, а также таблетки.

На мужчину патрульные вынесли принято админпостановление по ч. 2 ст. 126 КуоАП(Управление без соответствующих документов). Управление автомобилем и ребенка передали жене правонарушителя, которая прибыла по вызову патрульных на место происшествия. Дальнейшей работой по этому делу будут заниматься следователи.