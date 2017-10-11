Мужчина, который с топором напал на прокурора в Чернигове, был учителем начальных классов (видео)
19:43, 11 октября 2017Происшествия
47 0
Следователи определяются, когда избирать ему меру пресечения.
Мужчине, который вчера с топором напал на сотрудницу прокуратуры, сообщили о подозрении
Мужчине, который 10 октября с топором напал на работницу прокуратуры в Чернигове, сообщили о подозрении. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Задержанным оказался бывший учитель начальных классов. Следователи определяются, когда избирать ему меру пресечения.
Читайте такжеНападение на прокурора в Чернигове: отец задержанного заявляет, что тот шел жаловаться на него
Накануне в отдел обращений граждан зашел мужчина, который под одеждой пронес топор. Он отдал очередное обращение, был недоволен предыдущим ответом прокурора и ударил женщину-милиционера дважды по голове.
В прокуратуре отметили, что отделы обращений граждан не обеспечены охраной и открыты для посещения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter