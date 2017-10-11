Мужчина, который с топором напал на прокурора в Чернигове, был учителем начальных классов (видео)

Мужчине, который 10 октября с топором напал на работницу прокуратуры в Чернигове, сообщили о подозрении. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Задержанным оказался бывший учитель начальных классов. Следователи определяются, когда избирать ему меру пресечения.

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Накануне в отдел обращений граждан зашел мужчина, который под одеждой пронес топор. Он отдал очередное обращение, был недоволен предыдущим ответом прокурора и ударил женщину-милиционера дважды по голове.

В прокуратуре отметили, что отделы обращений граждан не обеспечены охраной и открыты для посещения.