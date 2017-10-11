СБУ задержала женщину-военнослужащего Нацгвардии, которая работала на Россию

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину-военнослужащего Национальной гвардии Украины, которая работала на Российскую Федерацию. Об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

«5 октября была задержана военнослужащий Национальной гвардии Украины - секретоноситель, которая проходила службу на Центральной базе хранения Нацгвардии. Мы долго советовались со следователями, называть ее фамилию или нет. Однако, поскольку эта ситуация имеет значительный резонанс в самой Нацгвардии, мы решили назвать эту фамилию, и следователь дал мне на это разрешение. Фамилия женщины-военнослужащего - Радионова», - сообщил он.

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По словам Грицака, в настоящее время с ней проводят следственно-процессуальные действия. Он сообщил, что эта женщина в августе 2016 посещала РФ, где у нее живет сестра. «Во время посещения РФ она была завербована сотрудниками спецслужб РФ. У нее было даже два псевдонима, как она утверждает, которыми она подписывала свои агентурные сообщения - «45-й» и «Невский». Сообщение она подписывала специально мужскими псевдонимами для того, чтобы скрывать, что она женщина», - сказал он.

Председатель СБУ также отметил, что задержанная передала россиянам информацию по значительному объему документов, в том числе с ограниченным доступом. «Она нанесла значительный вред обороноспособности Украины... Сейчас она дает обличительные доказательства. Был проведен ряд следственных экспериментов, она рассказала, каким образом связывалась с этими кураторами», - отметил он.

Также, по его словам, в Россию женщина наведывалась еще и зимой 2017 года, где проводила встречу со своим куратором. Сейчас, добавил Грицак, уже известна фамилия куратора женщины.

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