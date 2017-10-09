Во Львове в серьезном ДТП пострадала 7-летняя девочка

Авария произошла вчера, 8 октября, около 23 часов на улице Шевченко, 418. Столкнулись автомобиль «VW Vento» с автомобилем «Opel Corsa». В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались 4 человека. Об этом сообщают в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛОГА.

Также возникла проблема с доступом к водителю автомобиля «VW Vento». От удара машина деформировалась настолько, что вызволять водителя пришлось с помощью спасателей. Они гидравлическими ножницами и бензорезом смогли добраться к мужчине, он был жив.

Читайте такжеВ Киеве пьяный таксист устроил гонки с копами и пытался съесть ключи от авто (фото, видео)

Всех травмированных госпитализировали. В автомобиле «VW Vento» ехала семья: 38-летний мужчина получил сотрясение мозга. Его 37-летняя жена также получила сотрясение мозга, их 7-летняя дочь получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей лицевого участка черепа, тупую травму живота и пароорбитальную гематому слева. 24-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля «Opel Corsa», получила ушиб колена. Сейчас правоохранители устанавливают причины происшествия.