В Киеве во время участия в марафоне умер мужчина - СМИ

В Киеве умер участник спортивно-массового мероприятия «Киевский международный марафон 2017» («Wizz Air Kyiv City Marathon»), которое проходит в столице сегодня. Об этом сообщается на сайте Espreso.

54-летнему мужчине стало плохо на ул. Лаврской. Медики, прибывшие на место, не смогли его спасти.

Директор по маркетингу и коммуникациям марафона Виктория Веремеенко сообщила, что информация о смерти одного из участников марафона проверяется. По ее словам, в марафоне принимают участие 10 тысяч человек, а на марафонской дистанции - 1150.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, в Киеве проходит «Киевский международный марафон 2017» («Wizz Air Kyiv City Marathon»). Из-за проведения спортивно-массового мероприятия движение транспорта в центре столицы перекрыто.