На Львовщине возле школы нашли артиллерийский снаряд
17:32, 04 октября 2017Происшествия
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Взрывоопасный предмет похож на артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
Место происшествия ограждено и находится под охраной полиции / lviv.dsns.gov.ua
Возле учебно-воспитательного комплекса на Львовщине нашли артиллерийский снаряд. Об этом сообщает ГСЧС области.
Его нашли во время земляных работ на расстоянии 25 м от комплекса. Из учебно-воспитательного комплекса эвакуировали 132 человека, из них 77 школьников и 28 детей дошкольного возраста.
Об опасной находке сообщили в правоохранительные органы, спасателям. Место происшествия оградили, там дежурит полиция.
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Взрывоопасный предмет похож на артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
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