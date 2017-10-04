На Львовщине возле школы нашли артиллерийский снаряд

Возле учебно-воспитательного комплекса на Львовщине нашли артиллерийский снаряд. Об этом сообщает ГСЧС области.

Его нашли во время земляных работ на расстоянии 25 м от комплекса. Из учебно-воспитательного комплекса эвакуировали 132 человека, из них 77 школьников и 28 детей дошкольного возраста.

Об опасной находке сообщили в правоохранительные органы, спасателям. Место происшествия оградили, там дежурит полиция.

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Взрывоопасный предмет похож на артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

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