Расследование трагедии в Калиновке: два мощных взрыва произошли внутри складов

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявляет, что на военном арсенале вблизи Калиновки Винницкой области два мощных взрыва произошли внутри складов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

По его словам, эксперты рассматривают две версии взрывов складов с боеприпасами вблизи Калиновки, но он не имеет права их обнародовать. Рувин надеется, что их обнародует следствие в ближайшее время.

Однако он отметил, что на складах было несколько очагов взрывов, а мощных взрывов было два. "Мы понимаем, что взрывы произошли внутри складов, и их было не один", - заявил Рувин.

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"Их было два мощных. Один - это открытое хранилище, где лежали "Тюльпаны"... И второй - это бункер с «Ураганом», - добавил он.

При этом Рувин отметил, что ничто не могло извне вызвать взрыв в бункере. "Он полностью закрыт, бетонный, там была ракетная база, и эти хранилища, с бетонными дверями, шириной метр. Туда попасть с внешней стороны ничего не могло", - отметил эксперт.

Комментируя вероятность применения беспилотников или других летательных аппаратов, он сказал, что изучаются все варианты.

Рувин не назвал количества взорвавшихся боеприпасов, а посоветовал обратиться в Министерство обороны Украины или к следователям.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что взрывы на военных арсеналах, которые произошли в последние годы, являются результатами специальных операций российских спецслужб.

Пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека. Информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).