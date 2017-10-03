Взрывы боеприпасов на военном складе вблизи Калиновки прекратились - ГСЧС

Открытых очаги горения и взрывы боеприпасов на территории военного склада вблизи города Калиновка Винницкой области не наблюдаются.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сводным пиротехническим отрядом ГСЧС (108 чел. и 41 ед. тех.) осуществляется очистка местности от взрывоопасных предметов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.

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Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 18,3 тыс. га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 341 заявку, обнаружено и изъято 720 взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 578 человек и 304 ед. тех.

2 октября возобновлен учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учреждениях. В полном объеме восстановлено газоснабжение населенных пунктов.

Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от г.Калиновка.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.

По состоянию на утро 2 октября, по данным ГСЧС, на территории военного склада открытых очагов горения не было, однако наблюдалась одиночная детонация боеприпасов.