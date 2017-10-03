Взрывы на военных складах в Украине являются результатами операций спецслужб РФ – Муженко

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что взрывы на военных арсеналах, которые произошли в последние годы, являются результатами специальных операций российских спецслужб.

Об этом Муженко сказал во время выступления перед слушателями и преподавателями Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, сообщает пресс-служба Генштаба.

По его словам, взрывы на арсеналах в Украине имеют признаки целенаправленных диверсий.

Муженко отметил, что чрезвычайные происшествия, которые в течение последних двух лет произошли на военных складах, имеют все признаки диверсий и могли быть последствиями деятельности вражеских спецслужб.

«Происшествия на арсеналах (складах) вблизи Сватово, Волновахи, Балаклеи, Мариуполя, Калиновки являются ничем иным, как результатом спецоперации. Не имея возможности достичь своих целей на востоке Украины военным путем, противник переносит основные усилия в глубину нашей страны. При этом их приоритетной задачей, очевидно, является уничтожение именно тех средств поражения, производство которых в Украине не осуществляется, а закупка невозможна», - отметил начальник Генштаба.

Он отметил, что в условиях российской агрессии такие действия противника являются прогнозируемыми.

«В пределах имеющихся ресурсов Вооруженные силы принимают комплексные меры по их предупреждению. Государство начало выделять средства на оборудование мест хранения вооружения и боеприпасов и организацию охраны этих объектов. Но объемы проблем являются значительными, поэтому их решение требует не одного года. В наследство от Советского Союза Украина получила миллионы тонн боеприпасов, часть из которых уже непригодна к использованию. Рассредоточение этого боезапаса требует привлечения больших объемов железнодорожных перевозок и современных средств механизации», - добавил Муженко.

По его словам, Генштаб готовит изменения в законодательство по охране арсеналов.

«В настоящее время мы готовим предложения по замене ВОХР (военизированной охраны Вооруженных сил Украины - УНИАН) батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации. Это, безусловно, приведет к увеличению общей численности Вооруженных сил. В связи с этим мы готовим предложения к Закону Украины «О численности Вооруженных сил Украины», - отметил Муженко.

Кроме того, он подчеркнул, что попытки определенных политических сил использовать эти чрезвычайные происшествия на арсеналах в собственных интересах не улучшают общую ситуацию.

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Как сообщал УНИАН, вечером 26 сентября на открытой площадке хранения боеприпасов войсковой части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области произошли пожар и взрывы. Сейчас ситуация нормализована.

По данным министра обороны Украины Степана Полторака, на военном арсенале вблизи Калиновки хранилось 83 тыс. тонн боеприпасов, из них 68 тонн были готовы к применению.

Информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

28 сентября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным следствия, в день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем генпрокурор Юрий Луценко отметил, что к совершению диверсии на военном складе вблизи Калиновки привела служебная халатность, поскольку охрана арсенала не была организована должным образом.