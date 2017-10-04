Во время учений на полигоне в Ривненской области умер контрактник

Во вторник, 3 октября, около 04:00 утра во время проведения плановых занятий на военном полигоне в Ривненской области умер 47-летний военнослужащий военной службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

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"Медицинская служба воинской части провела неотложные реанимационные меры, которые, к сожалению, положительных результатов не дали. По предварительным выводам, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности", - говорится в сообщении.

Как пояснил ZAXID.NET начальник пресс-службы Владимир Фитьо, военнослужащий был родом из города Жовква на Львовщине.

Для выяснения детальных обстоятельств и причин на месте происшествия работает оперативная группа военной службы правопорядка и полиции. По факту смерти военнослужащего командиром воинской части назначено служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине во время учений были ранены двое военных.