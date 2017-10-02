В Запорожье задержали владелицу хостела, в котором во время пожара погибли 5 человек

Сотрудники полиции задержали владелицу хостела в Запорожье, где сегодня утром, 2 октября, во время пожара погибли 5 человек.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления Нацполици Украины в Запорожской области Олег Золотоноша.

«Следственным управлением открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ (нарушение требований закона по соблюдению пожарной безопасности, повлекшее смерть людей). Кроме этого по ст. 208 КПК Украины задержана хозяйка помещения, которая сдавала в аренду комнаты для проживания. Следственные мероприятия продолжаются», - отметил Золотоноша.

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По его словам, предварительная причина пожара - воспламенение электросети в коридоре второго этажа.

Как сообщал УНИАН, во время пожара в хостеле Запорожья погибли 5 человек, еще трое госпитализированы.

В ГУ ГСЧС заявляют, что хостел работал без каких-либо разрешительных документов.

Четверо из пяти погибших – граждане Азербайджана, которые, вероятнее всего, торговали овощами на центральном рынке Запорожья, где размещался хостел.