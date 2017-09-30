В центре Запорожья совершено нападение на участников Фестиваля равенства, есть пострадавшие

Сегодня, 30 сентября, в центре Запорожья неизвестные напали на участников Фестиваля равенства, в котором принимают участие люди нетрадиционной ориентации.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль должен был стартовать в 16.00 на центральной площади областного центра. Однако накануне его открытия появились молодые люди спортивной наружности, которые затеяли драку с гостями и участниками мероприятия.

По сообщению организаторов Фестиваля равенства, пострадали несколько человек, их госпитализировали.

При этом организаторы заявляют, что неизвестны распылили слезоточивый газ - около 200 человек в масках блокируют вход на фестиваль и периодически вступают в драку с его участниками.

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На данный момент на месте происшествия работает полиция, о точном количестве пострадавших и задержанных не сообщается. Организаторы мероприятия просят гостей фестиваля пока не приходить на него.

В пресс-службе патрульной полиции Запорожья сообщили о задержании нескольких человек, которых отвезли в отделение полиции. Также известно об одной пострадавшей девушке, которой понадобилась медицинская помощь.

По словам одной из организаторов фестиваля Яны Сасиной, в результате столкновения пострадали две девушки - их госпитализировали. При этом задержали порядка 20 человек.

«В данный момент к месту проведения Фестиваля равенства продолжают прибывать так называемые «титушки»», - добавила она.