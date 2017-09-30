На Житомирщине спасатели достали из колодца погибшего пенсионера

На Житомирщине спасатели достали из колодца погибшего мужчину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Так, 29 сентября в 15:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Макаровка Попельнянского района мужчина упал в колодец, необходима помощь спасателей. Сообщила о случившемся соседка, которая и обнаружила его. Женщина рассказала, что несколько часов назад видела соседа вокруг колодца, а затем он просто исчез.

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По прибытию специалистов ГСЧС выяснилось, что мужчина находился на глубине около 15 метров и не подавал признаков жизни. С помощью спасательной веревки и пояса один из чрезвычайников спустился в середину колодца. Обвязав пострадавшего еще одной веревкой бойцы ГСЧС вытащили его на поверхность. Однако, к сожалению, медики констатировали смерть 86-летнего мужчины.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются правоохранителями.