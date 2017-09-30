Замглавы Нацполиции пришел в суд поддержать подчиненных, подозреваемых в преступлениях на Майдане (видео)

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич 29 сентября пришел в Печерский районный суд Киева поддержать двух сотрудников полиции, которых подозревают в совершении преступлений на Майдане, сообщает "Громадське".

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"Это достойные офицеры, выполнявшие после 2014 года свои обязанности. Их вызывали для дачи показаний в качестве свидетелей, были обыски у этих людей дома, и они продолжали нести службу. Три года их никто не трогал", – заявил Фацевич. Он отметил, что эти работники "ему очень нужны и они не нарушали закон". "Я читал ходатайство. Если бы я видел, что они к чему-то причастны, я бы не стоял здесь сейчас. Я – их непосредственный руководитель, я пришел их поддержать", – добавил замглавы Нацполиции.

Начальник департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич во время протестных акций был главным инспектором отдела организации службы конвойных подразделений. Его подозревают в координации действий спецподразделений.

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Нынешний заместитель Бабича Анатолий Серединский тогда занимал должность начальника отдела службы управления организации конвойных подразделений департамента общественной безопасности МВД. Его подозревают в координации действий спецподразделений и их поощрении. Он якобы выдал премий на общую сумму свыше 30 млн грн.

Сегодня суд отказался рассматривать меру пресечения для двух полицейских. По словам прокуроров, подозреваемые могут сбежать, поскольку им грозит пожизненное лишение свободы, сообщает "Громадське".