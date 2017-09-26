Экс-"беркутовцу", который до сих пор работает в полиции, грозит восемь лет тюрьмы за разгон студентов на Майдане

Бывшему бойцу «Беркут» Руслану Марчуку грозит лишение свободы, сроком на 8 лет, говорится в сюжете ТСН.

Экс-беркутовцу инкриминируют силовой разгон студенческого Майдана 30 ноября 2013 года, превышение служебных полномочий и препятствование работе журналистов.

Читайте такжеСуд освободил из-под стражи экс-беркутовца Лободу

Однако, сейчас Марчук на свободе под личным обязательством и продолжает работать в полиции в звании старшего лейтенанта.