Экс-"беркутовцу", который до сих пор работает в полиции, грозит восемь лет тюрьмы за разгон студентов на Майдане

12:12, 26 сентября 2017
Общество
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Ему инкриминируют силовой разгон студенческого Майдана и превышение служебных полномочий и препятствование работе журналистов.

Сейчас Марчук на свободе под личным обязательством / скриншот

Бывшему бойцу «Беркут» Руслану Марчуку грозит лишение свободы, сроком на 8 лет, говорится в сюжете ТСН.

Экс-беркутовцу инкриминируют силовой разгон студенческого Майдана 30 ноября 2013 года, превышение служебных полномочий и препятствование работе журналистов.

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Однако, сейчас Марчук на свободе под личным обязательством и продолжает работать в полиции в звании старшего лейтенанта.

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