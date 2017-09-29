На Львовщине подросток разбился, выпрыгнув из окна собственной комнаты на 3-м этаже

В городе Новый Роздол Львовской области выпрыгнул из окна и погиб на месте падения 14-летний школьник.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции области, подросток совершил самоубийство 28 сентября около 22.00, выпрыгнув из окна 3-го этажа квартиры, в которой проживал с родителями.

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Вернувшись из школы, подросток находился в своей комнате. Незадолго до гибели мать предупредила, что скоро все будут ужинать. Когда она зашла в комнату звать сына к столу, то увидела открытое окно, а внизу возле дома неподвижное тело сына. В результате падения подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.