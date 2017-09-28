На месте пожара в Институте пищевых технологий в Киеве обнаружили тело

12:33, 28 сентября 2017
Происшествия
158 0

При осмотре лифтовой кабины были обнаружены обугленные остатки человеческого тела неизвестного пола.

Роман Синицын / facebook.com/romabra

На месте пожара в Институте пищевых технологий в Киеве, который вспыхнул вечером 27 сентября, спасатели обнаружили обугленное тело человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

"Учитывая, тот факт, что во время тушения пожара здание было обесточено, для проверки места пожара 28.09.2017 было направлено пожарно-спасательное подразделение, при осмотре при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружены обугленные остатки человеческого тела неизвестного пола", - говорится в сообщении.

Читайте также"Средства осваивали медленно": Матиос рассказал о выделении свыше 25 миллионов гривень на противопожарные мероприятия в Калиновке

Сейчас причина пожара, ущерб и обстоятельства смерти выясняются правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вечером на улице Владимирской вспыхнул крупный пожар в здании института пищевых технологий. Пожар вспыхнул на уровне 7-го этажа. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пожар в Киеве#горел институт пищевых технологий