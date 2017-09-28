На месте пожара в Институте пищевых технологий в Киеве обнаружили тело

На месте пожара в Институте пищевых технологий в Киеве, который вспыхнул вечером 27 сентября, спасатели обнаружили обугленное тело человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

"Учитывая, тот факт, что во время тушения пожара здание было обесточено, для проверки места пожара 28.09.2017 было направлено пожарно-спасательное подразделение, при осмотре при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружены обугленные остатки человеческого тела неизвестного пола", - говорится в сообщении.

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Сейчас причина пожара, ущерб и обстоятельства смерти выясняются правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вечером на улице Владимирской вспыхнул крупный пожар в здании института пищевых технологий. Пожар вспыхнул на уровне 7-го этажа.