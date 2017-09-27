Солдат, который служил в Калиновке, рассказал об уровне охраны складов (видео)

Журналисты смогли разыскать и пообщаться с одним из бывших солдат части А-11-19, что базируется недалеко от Винницы. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Его зовут Илья Литвинов, весной он уволился в запас. Солдат утверждает, что склады с боеприпасами охранялись очень хорошо, и сомневается, что на территорию могли попасть диверсанты.

В части профессионально работал контрольно-пропускной пункт и охранялся весь периметр.

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По словам солдата, после случая в Балаклее, охрана была значительно усилена везде.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области случился масштабный пожар на складах боеприпасов военной части, расположенной в поселке Калиновка в 20 км от Винницы.

Полицейские вместе с нацгвардейцами организовали перекрытие въездов в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, сообщается, что правоохранители обеспечивают сохранность оставленного людьми имущества от мародеров.

"Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания. 14 поездов в этом районе изменили маршруты. Также из-за взрывов полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосонка-Калиновка.

Мэрия Винницы заявила, что ситуация находится под контролем областной и городской власти, а жителям города ничего не угрожает.

Горит 48 арсенал Минобороны военной части А-1119. На арсенале хранится 188 тыс тонн боеприпасов (10 тыс условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня Смерч, Ураган и Град.