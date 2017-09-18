На Львовщине закрыли изолятор за нарушение прав заключенных
Как сообщается, изолятор приостановил свою деятельность, пока указанные нарушения не будут устранены.
В Дрогобыче после проверки прокуратуры приостановил работу изолятор временного содержания №2 во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как отмечают, во время проверки выявили нарушения конституционных прав заключенных.
"В августе этого года выявлены ряд нарушений, в частности, относительно медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, а также требований законодательства по охране помещения и пожарной безопасности", - отмечается в сообщении.
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Во время предыдущих проверок прокуратура неоднократно требовала руководство изолятора устранить недостатки в работе, но там на это должным образом не отреагировали.
Как сообщается, изолятор приостановил свою деятельность, пока указанные нарушения не будут устранены.